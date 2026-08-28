Serpenti al cimitero, arriva il cartello per fare attenzione: succede a San Vittore Olona.

Serpenti al cimitero, arriva il cartello per fare attenzione

Serpenti avvistati al cimitero comunale di San Vittore Olona. E arriva il cartello del Comune per avvisare i cittadini di prestare attenzione. Il fatto è successo nelle scorse ore e la notizia ha fatto presto il giro del paese. Come detto, alcuni utenti del camposanto hanno segnalato la presenza di questi rettili e il Comune, per mettere in guardia la cittadinanza, ha emesso un cartello sui cancelli di entrata che recita: “Si prega di porre attenzione alla presenza di rettili: è sufficiente stare lontani e fare rumore. Il Comune si è già attivato per la bonifica”.