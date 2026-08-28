DOPO LE SEGNALAZIONI

Serpenti al cimitero, arriva il cartello per fare attenzione

E' accaduto in queste ore dopo le segnalazioni da parte di alcuni utenti del camposanto

Serpenti al cimitero, arriva il cartello per fare attenzione

San Vittore Olona ·

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Serpenti al cimitero, arriva il cartello per fare attenzione: succede a San Vittore Olona.

Serpenti al cimitero, arriva il cartello per fare attenzione

Serpenti avvistati al cimitero comunale di San Vittore Olona. E arriva il cartello del Comune per avvisare i cittadini di prestare attenzione. Il fatto è successo nelle scorse ore e la notizia ha fatto presto il giro del paese. Come detto, alcuni utenti del camposanto hanno segnalato la presenza di questi rettili e il Comune, per mettere in guardia la cittadinanza, ha emesso un cartello sui cancelli di entrata che recita: “Si prega di porre attenzione alla presenza di rettili: è sufficiente stare lontani e fare rumore. Il Comune si è già attivato per la bonifica”.

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