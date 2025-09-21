Serata per un amico speciale: omaggio a Mario Tessuto

Un grande evento per ricordare Mario Tessuto, in programma il 10 ottobre alle 21 al Teatro Fiera di Abbiategrasso. «E’ un omaggio dovuto a un grande artista ma soprattutto a un papà speciale e a un grande Amico di Anffas Abbiategrasso« sottolineano dall’associazione di strada per Cassinetta annunciando l’evento.
Un altruista
«Per noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo da vicino abbiamo avuto modo di apprezzare il suo altruismo e la sua voglia di aiutarci soprattutto nei momenti difficili della nostra vita associativa. Basti pensare alle tante serate alla fine degli anni ‘90 quando eravamo impegnati a costruire i primi due edifici del Melograno, lui e Donatella (la moglie) sono riusciti a coinvolgere i migliori artisti degli anni ‘60, con un adesione incredibile e sono stati momenti e occasioni per fare un grande reperimento fondi – spiega Alberto Gelpi storico volontario di Anffas – L’abbiamo conosciuto e ci ha emozionato come papà di Giancarlo , il vederlo attento e premuroso , quanto amore per quel ragazzo speciale e non di meno per Sabrina che gli ha dato la gioia di diventare nonno».
Tanti nomi della musica sul palco
La serata del 10 ottobre vede i suoi amici più cari che non hanno esitato un solo istante per essere sul palco del Teatro Fiera di Abbiategrasso a ricordarlo e omaggiarlo a quasi un anno della sua scomparsa, avvenuta il 5 dicembre 2024. Saliranno sul palco con Donatella: Wilma Goich, Santino Rocchetti, Gian Pieretti, Donatello, Dino, Michele, Claudio Damiani, Al Ventura dei Rogers, Paki de I nuovi Angeli e Donati Ciletti de I Profetti.
L’evento che Anffas ha organizzato è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Rotary Club Abbiategrasso e gli immancabili sponsor. Prevendita dei biglietti per l’evento in quattro punti della città: Panificio Pasticceria di Cislaghi Daniele viale Leonardo Da Vinci ; Cartoleria Ruboni corso Matteotti; Fotoexpress passaggio centrale e El Tabachè corso Italia. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al centro il Melograno Anffas di via Strada Cassinetta ad Abbiategrasso.