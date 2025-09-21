Serata per un amico speciale: omaggio a Mario Tessuto

Un grande evento per ricordare Mario Tessuto, in programma il 10 ottobre alle 21 al Teatro Fiera di Abbiategrasso. «E’ un omaggio dovuto a un grande artista ma soprattutto a un papà speciale e a un grande Amico di Anffas Abbiategrasso« sottolineano dall’associazione di strada per Cassinetta annunciando l’evento.

«Per noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo da vicino abbiamo avuto modo di apprezzare il suo altruismo e la sua voglia di aiutarci soprattutto nei momenti difficili della nostra vita associativa. Basti pensare alle tante serate alla fine degli anni ‘90 quando eravamo impegnati a costruire i primi due edifici del Melograno, lui e Donatella (la moglie) sono riusciti a coinvolgere i migliori artisti degli anni ‘60, con un adesione incredibile e sono stati momenti e occasioni per fare un grande reperimento fondi – spiega Alberto Gelpi storico volontario di Anffas – L’abbiamo conosciuto e ci ha emozionato come papà di Giancarlo , il vederlo attento e premuroso , quanto amore per quel ragazzo speciale e non di meno per Sabrina che gli ha dato la gioia di diventare nonno».