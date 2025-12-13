Serata per spiegare il potenziamento delle linee elettriche

Successo per l’incontro organizzato da Duereti e le amministrazioni comunali di Bubbiano, Calvignasco e Rosate dedicato all’analisi delle reti elettriche e ai progetti di investimento della società.

Durante la serata spiegate le criticità riscontrate e le soluzioni adottate per garantire continuità e sicurezza della fornitura elettrica

In particolare, sono stati illustrati gli eventi salienti rilevati negli ultimi mesi, spiegando le criticità riscontrate e le soluzioni adottate per garantire continuità e sicurezza della fornitura elettrica al territorio.

Presentati i progetti di realizzazione di un nuovo collegamento tra due linee di media tensione

Sono stati inoltre presentati dei progetti di realizzazione di un nuovo collegamento tra due linee di media tensione, posto tra i comuni di Calvignasco e Bubbiano, che permetterà di migliorare la qualità del servizio dei cittadini. Nei Comuni sono previsti inoltre degli interventi mirati in alcune tratte che prevedono l’installazione di una innovativa tecnologia che consentirà di aumentare la resilienza della rete di media tensione riducendo i rischi di guasti.

Previste attività specifiche per rafforzare le linee elettriche per rispondere alle nuove esigenze

Nel biennio 2026/2027 sono previste inoltre attività specifiche per rafforzare le linee elettriche rendendole più resilienti e in grado di rispondere alle nuove esigenze energetiche e ai cambiamenti climatici in corso.