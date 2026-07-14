Senza biglietto, tira una sberla al controllore: denunciato. E’ successo sul treno alla fermata di Vanzaghello–Magnago.

Senza biglietto, tira una sberla al controllore

Momenti di tensione a bordo del treno E’ quanto si è vissuto intorno alle 12.30 di domenica 12 luglio 2026 su un convoglio. Qui il controllore si era messo a controllare chi aveva i biglietti e chi li aveva obliterati. Qui si è trovato davanti un 27enne honduregno. Ne è nato un alterco, con il 27enne che ha sferrato un ceffone sul volto del controllore per poi scappare scendendo dal treno.

La denuncia

Il convoglio è stato fatto fermare alla stazione di Vanzaghello-Magnago, intanto sul posto erano arrivati i Carabinieri allertati dalla Polizia Ferroviaria. I militari hanno rintracciato il fuggitivo poco dopo, nella piazza di Vanzaghello. Ed è scattata la denuncia a piede libero per lesioni e interruzione di pubblico servizio oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. Da ricordare che il convoglio è stato soppresso e i passeggeri hanno dovuto spostarsi col treno successivo.