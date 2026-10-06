Sente dei rumori nel suo bar, scende e fa arrestare il ladro: è successo a Nerviano.

Sente dei rumori nel suo bar, scende e fa arrestare il ladro

Quando ha sentito dei rumori provenire dalla sua attività commerciale, è subito intervenuto: ha sorpreso il ladro che stava rubando e l’ha fatto arrestare dai Carabinieri che sono arrivati in pochi istanti. E’ quanto successo la notte di venerdì scorso al bar “Fratelli” che si trova lungo il Sempione, a Nerviano.

Nel cuore della notte il titolare, di origine cinese e che vive sopra la sua attività, ha sentito dei rumori provenire dal di sotto. Così è sceso nel bar per vedere cosa stava accadendo. Qui si è trovato di fronte a un 19enne, di nazionalità tunisina, che si era già impossessato di alcuni Gratta e vinci e di 90 euro provenienti dalla cassa.

L’arresto

Il proprietario ha subito allertato il 112, sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri che anno arrestato il 19enne per tentato furto.