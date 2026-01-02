«Se sei un porco fallo a casa tua non scriverlo sui muri del cimitero»

Che il muro di cinta del cimitero centrale di corso Europa, lato via Redipuglia, a Rho sia dimenticato dall’Amministrazione comunale è cosa ormai risaputa, come scritto più volte nelle pagine di Settegiorni. Che ci sia però chi si diverte a imbrattarlo è una cosa che fa arrabbiare i cittadini rhodensi che lo vivono come una mancanza di rispetto per i propri defunti.

La scritta fatta dai soliti ignoti nonostante la presenza delle telecamere

L’ultima scritta in ordine di tempo, comparsa nei giorni scorsi occupa gran parte del muro di cinta. «Meglio porco che fascista» hanno scritto mani ignote nonostante la presenza delle telecamere.

“Una scritta che andrebbe cancellata così come le altre”

«Se sei un porco fallo e scrivilo sul muro di casa tua, non su quello del cimitero» hanno commentato un gruppo di cittadini nella mattinata di sabato. Una scritta che andrebbe cancellata, così come tutte le altre, di ogni tipo, dai messaggi d’amore alle bestemmie. Un muro che cade a pezzi e andrebbe rifatto.