Scippata dalla collanina mentre passeggia per strada: è successo a Legnano.

Scippata dalla collanina mentre passeggia per strada

E’ stata scippata dalla collanina mentre passeggiava per strada. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a Legnano. Era un pomeriggio e la donna, 36 anni, stava camminando lungo la via Madonnina del Grappa. A un un certo punto un uomo le è piombato addosso, strappandole via la collana d’oro che teneva al collo per poi scappare.

Il precedente

Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Poche ore prima un fatto simile era successo sul Sempione, col malvivente che era stato poi fermato da un militare libero dal servizio e poi arrestato dai Carabinieri (l’uomo era stato poi rimesso in libertà dopo il processo per direttissima).