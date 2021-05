Scazzottata tra stranieri, arrivano Carabinieri e ambulanza

Cosa abbia infiammato la discussione non è chiaro, ma tra due uomini stranieri, intorno alle 12.30, la tensione è esplosa. Mercoledì 26 maggio, in corso Matteotti ad Abbiategrasso, un confronto accesso si è trasformato in una scazzottata.

Scazzottata tra stranieri

Parole forti, poi le mani e uno dei due litiganti ha sferrato un pugno all’altro, finito a terra. Per quest’ultimo, un 26enne, sembrava essersi messa male, ed è scattata la chiamata al 112. Sul posto, in codice giallo, l’ambulanza, oltre ad una pattuglia dei Carabinieri di Abbiategrasso.

La vittima rifiuta i soccorsi

All’arrivo dei soccorsi, il giovane ferito, 26 anni, ha rifiutato le cure. Al momento nessuno ha deciso di procedere con querela di parte.