Scazzottata in strada tra due persone in pieno giorno

Scazzottata in strada tra due ragazzi in pieno giorno

Questo pomeriggio, venerdì 8 maggio, intorno alle 14.50, la Croce Azzurra e la Polizia locale sono intervenuti in via Moiona ad Arconate per una scazzottata tra due persone. All’arrivo delle Forze dell’ordine era però rimasto solo uno dei due protagonisti: un 29enne tossicodipendente di Arconate. Il ragazzo, senza evidenti traumi se non del sangue dal naso, è stato medicato sul posto.

