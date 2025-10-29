San Magno celebra il santo patrono: ecco tutti gli appuntamenti

Novembre per Legnano, e soprattutto per la Nobile Contrada San Magno, significa celebrazioni del santo patrono.

La Contrada San Magno dà il via alle celebrazioni del santo patrono

Nel quadro delle manifestazioni che rinnovano il secolare omaggio che la Contrada rivolge al vescovo San Magno, sabato 1 novembre e domenica 2 novembre, ci sarà, come da tradizione, il Mercato del Vescovo con la mostra-mercato di prodotti tipici e di artigianato selezionato e la postazione gastronomica rossobiancorossa.

Lunedì 3 i rossobiancorossi presenteranno il calendario 2026

Lunedì 3 novembre alle 19, nel maniero di via Berchet, si terrà la presentazione ufficiale del calendario 2026. Durante la serata verrà raccontato il progetto, con la partecipazione di tutti coloro che vi hanno collaborato.

Giro delle rsa, investitura della reggenza e consegna del Premio San Magno

Mercoledì 5 novembre, in mattinata, la reggenza farà il consueto giro delle case di riposo della città portando doni e aria di festa a chi Legnano l’ha vista crescere, tradizione ormai assodata per la Nobile Contrada San Magno in collaborazione con la Famiglia Legnanese, la Parrocchia di San Magno e il Comune.

Per la solenne celebrazione liturgica, invece, l’appuntamento è alle 19 in Basilica che comprende la cerimonia d’investitura della reggenza e la consegna del 49esimo Premio San Magno. Il riconoscimento, istituito nel 1977, al fine di esaltare l’operato e il lavoro, a volte nascosto, di benemeriti cittadini legnanesi, viene conferito annualmente a persone meritevoli per opere morali, culturali, scientifiche, sportive e/o umanitarie nella festa del santo patrono come da apposita delibera del Gran Concilio.

A seguire, al ristorante I Fontanili di Gallarate, saranno nominati i nuovi priori, dame, cavalieri, damigelle e paggi, per poi concludere la festosa giornata con la tradizionale cena.

Nella foto di copertina: la consegna del Premio San Magno 2023 (andato al legnanese Pier Maria Ferrario, presidente della Fondazione Pane quotidiano di Milano)