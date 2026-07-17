Salmo conquista il Rugby Sound di Legnano: ospiti Nitro e Lazza. Grande pubblico al festival di musica live.

Salmo conquista il Rugby Sound: ospiti Nitro e Lazza

Salmo, il famoso rapper italiano, ha conquistato, un’altra volta, il Rugby Sound di Legnano. Anche quello di ieri sera, giovedì 16 luglio 2026, è stata un soldo out che passerà alla storia del famoso festival di musica live che si sta svolgendo all’Isola del Castello di Legnano. La performance di Salmo ha conquistato tutti: il concerto si è aperto sulle note di “On Fire”, per chiudere con “Il cielo nella stanza”. E poi gli ospiti a sorprsa: Nitro e Lazza.

(Foto by Rugby Sound):



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Stasera tocca ai Punkreas

E il festival continua: la sera di oggi, venerdì 17 luglio 2026, toccherà ai Punkreas per un altro concerto che farà la storia.