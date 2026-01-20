Sabato i funerali di Luigi Passari, avvocato e politico

Saranno celebrati sabato mattina nella chiesa parrocchiale di Cerchiate i funerali di Luigi Passari, 58 anni, segretario cittadino del gruppo di Forza Italia eletto lo scorso mese di aprile. Una persona conosciuta a Pero, non solo per la sua attività politica che va avanti da decenni ma anche per la sua professione di stimato avvocato.
Un uomo sempre disponibile con tutti, una persona legata alla sua famiglia, alla moglie Doriana e ai figli Carlo e Tommaso morto improvvisamente mentre si trovava in vacanza in Egitto. La salma di Luigi rientrerà a Pero nella tarda serata di domenica mercoledì
Un politico di centrodestra, che alle ultime elezioni amministrative è sceso in campo con la lista civica Gente di Pero da lui fondata insieme alla candidata a sindaco Daniela Bossi.
Le esequie saranno celebrate sabato alle 10.30 nella parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo. Dopo la funzione religiosa la salma proseguirà per il tempio crematorio