Rubavano biciclette di lusso a Busto Garolfo: due denunciati, sono due uomini di Legnano.

Rubavano biciclette di lusso: due denunciati

Sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Busto Garolfo per furto aggravato e in concorso e per ricettazione. Nei guai sono finiti due italiani, un 61enne e un 57enne, entrambi di Legnano. Loro ad essere ritenuti i ladri di bicilette di alto valore (come bici elettriche dal valore di 1.500 euro ognuna) accaduti a Busto Garolfo. A loro i Carabinieri sono arrivati nei giorni scorsi dopo un meticoloso lavoro di indagine che li ha visti concentrarsi soprattutto sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle zona.

“Incastrati” dalle immagini

Analizzando le immagini delle telecamere nella zona dei furti, i militari hanno infatti notato quei due uomini che stavano agendo, portandosi via alcune biciclette. Così li hanno tenuti d’occhi e sono arrivati nella loro abitazione di Legnano dove si è svolta la perquisizione: qui gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto alcune bici di alto valore oltre ad arnesi per lo scasso. Per i due è scattata la denuncia. Pare che di bici ne avessero sottratte almeno 7-8.