La comunità di Robecco piange la maestra Cristina Garavaglia. La donna scomparsa oggi, venerdì 16 febbraio, era molto conosciuta in paese perchè insegnante della scuola elementare cittadina.

A darne l'annuncio è stata l'Amministrazione che ha voluto lasciare il suo cordoglio attraverso un messaggio firmato dal sindaco Fortunata Barni

"La nostra comunità piange oggi la maestra Cristina Garavaglia - si legge nel messaggio - Insegnante dotata di straordinaria umanità, mamma attenta e amorevole, moglie e compagnia insostituibile. Di lei ricordiamo il sorriso, la tenacia e l'insegnamento a non arrendersi di fronte alle avversità, a capire fino in fondo che la vita è il dono più grande che abbiamo ricevuto. Ciao maestra Cristina vola alto come sai fare tu. Non avremo più la possibilità di stringerti la mano, ma ti sentiremo sempre vicina portandoti nel cuore".