Rifiuti dopo la festa: un video vergognoso che “parla” da solo

Un video che parla da solo, senza bisogno di commento, girato da un cittadino rhodense che l’ha subito inviato alla nostra redazione.

Maleducazione dei partecipanti, disorganizzazione degli organizzatori

Maleducazione di coloro che hanno partecipato alla festa, disorganizzazione degli organizzatori che hanno lasciato rifiuti di ogni genere in mezzo al parcheggio di via Cornaggia. Questo quanto si vede nel video, che vi consigliamo di guardare fino alla fine, che riassume il sabato sera all’edizione 2026 di Calabria in Festa la tre giorni di iniziative in programma da venerdì a oggi, domenica, nel posteggio di Villa Burba.

Cartacce, bottiglie di vino e liquori, resti di cibo il tutto lasciato da persone adulte

Musica divertimento, convegni e anche la possibilità di degustare i prodotti tipi, Ma alla fine, alla fine nessuno che si è occupato di pulire, ci ha dovuto pensare stamattina l’incaricato di Aser, da solo. Un lavoro straordinario che sarà a carico dei cittadini di Rho. E questa volta, permettetemelo di scrive non prendiamocela con i ragazzi, perché a lasciare, cartacce, bottiglie di vino e amari, piatti e bicchieri di carta, resti di cibo nel posteggio e sui prati adiacenti non sono stati ragazzi annoiati che non sapevano come passare la serata ma gente adulta.