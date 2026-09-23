In azione è stato un Carabiniere libero dal servizio; l'uomo in sella alla bicicletta è stato denunciato per ricettazione

Riconosce la bici rubata alla vicina di casa: blocca un uomo che viene denunciato. E’ successo a Rescaldina.

Riconosce la bici rubata alla vicina e blocca l’uomo

Quando ha visto quella bicicletta l’ha riconosciuta subito: era quella, di grande valore, rubata qualche giorno prima alla sua vicina di casa. Protagonista della vicenda è stato un Carabiniere libero dal servizio che, nei giorni scorsi, si stava recando alla stazione ferroviaria di Rescaldina. Qui ha notato un uomo, 53enne residente in paese, in sella a una bici. Modello, colore: tutto era uguale a quella della vicina di casa. Così il militare ha bloccato l’uomo e ha chiesto rinforzi.

La denuncia

Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il 53enne, che non ha ammesso di essere stato l’autore del furto, è stato denunciato per ricettazione.