Riapre la Farmacia comunale di viale Mazzini: più servizi, telemedicina e prevenzione

Da oggi primo settembre 2026 torna operativa la Farmacia di viale Mazzini 101 ad Abbiategrasso dopo un importante intervento di riqualificazione. Il presidente di Amaga, società che gestisce le Farmacie comunali, Piero Bonasegale: «Stiamo trasformando le Farmacie comunali in presidi sempre più moderni, accessibili e vicini alle esigenze dei cittadini»

Orientata ai servizi

Una farmacia rinnovata, più moderna e sempre più orientata ai servizi. È questo il volto con cui ha riaperto il primo settembre la Farmacia comunale di viale Mazzini 101 ad Abbiategrasso, dopo circa un mese e mezzo di chiusura necessario per un importante intervento di riqualificazione, avviato lo scorso 18 luglio.

La riapertura segna un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione delle farmacie comunali gestite da Amaga Spa, storica utility del territorio impegnata ogni giorno nella gestione di numerosi servizi di pubblica utilità a favore dei Comuni soci e delle comunità locali.

L’intervento ha interessato le strutture e gli spazi della Farmacia, con un significativo ammodernamento e l’introduzione di un magazzino informatizzato, pensato per rendere più efficiente la gestione dei prodotti e migliorare ulteriormente il servizio offerto alla clientela.

Ma la vera novità è soprattutto nella concezione della Farmacia: non più soltanto il luogo in cui acquistare un farmaco, ma un presidio di prossimità dedicato alla salute, alla prevenzione e al benessere, capace di mettere a disposizione dei cittadini una gamma sempre più ampia di prestazioni e servizi.

Mini ambulatori

All’interno della struttura saranno infatti disponibili spazi dedicati a mini-ambulatori, nei quali potranno essere effettuate diverse prestazioni, accanto a servizi di telemedicina e a una serie di proposte legate alla prevenzione e alla cura.

Un’offerta che punta dunque a intercettare bisogni concreti e quotidiani, avvicinando sempre di più i servizi sanitari ai cittadini e contribuendo a costruire una rete di assistenza territoriale più semplice e immediata.

La farmacia sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, con un team composto da tre persone che accompagneranno i cittadini nella nuova fase di attività.

«La riapertura della Farmacia Comunale di viale Mazzini rappresenta molto più della conclusione di un intervento di riqualificazione – sottolinea Piero Bonasegale, presidente di AMAGA Spa –. È un ulteriore tassello di un processo di modernizzazione e innovazione che riguarda le farmacie gestite da Amaga e, più in generale, il modo in cui la nostra azienda interpreta il proprio ruolo al servizio dei Comuni soci e delle loro comunità. Vogliamo strutture moderne, efficienti e capaci di offrire servizi sempre più diversificati, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni. La farmacia di oggi deve essere un luogo di prossimità nel quale trovare non soltanto un farmaco, ma anche prevenzione, consulenza, prestazioni e nuove opportunità di accesso ai servizi sanitari».

L’obiettivo è quello di continuare a sviluppare un modello di Farmacia comunale capace di coniugare efficienza e innovazione con la funzione sociale e di prossimità, valorizzando la presenza capillare sul territorio e mettendo a disposizione dei cittadini strumenti sempre più evoluti. Con la riapertura di viale Mazzini, Abbiategrasso ritrova dunque un servizio storico della città, ma in una veste profondamente rinnovata: una farmacia comunale che guarda al futuro e amplia il proprio ruolo all’interno della rete dei servizi alla persona.