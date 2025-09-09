Riaperto in anticipo il posteggio spugna di via Redipuglia

Ora i lavori degli operai si sono spostati nell’area ex stie tra via Serra e corso Europa

Sono terminati con qualche giorno di anticipo rispetto al programma iniziale i lavori per la trasformazione di una ampia porzione del parcheggio di via Redipuglia, a Rho in Parcheggio Spugna, la cui conclusione era prevista alla metà di settembre.

Ricavati altri stalli di sosta oltre al posteggio riqualificato

Per permettere i lavori è stato istituito il senso unico di marcia da via Cairoli in direzione corso Europa: grazie a questa soluzione, sono stati ricavati altri stalli gratuiti per garantire la sosta, che vanno ad aggiungersi a quelli già riqualificati, accessibili da oggi. Per facilitare la fruizione della porzione di parcheggio trasformata in Parcheggio Spugna, con pavimentazione drenante, a breve sarà reso possibile l’accesso al parcheggio anche da corso Europa, previa apposita ordinanza della Polizia Locale e posa di idonea segnaletica per istituire il doppio senso nel primo tratto di via Redipuglia.

Ora proseguono i lavori nel lotto accanto al cimitero (nell’area cosiddetta ex Stie)

Il cantiere dei parcheggi intorno al cimitero di corso Europa, che si suddivide in diverse fasi di lavorazione, è gestito dal gruppo Cap nel progetto di Città Metropolitana finanziato con fondi Pnrr. Il lotto del parcheggio che si affaccia su via Bersaglio era già stato riaperto alla sosta il 4 agosto. Ora proseguono i lavori nel lotto accanto al cimitero (nell’area cosiddetta ex Stie), alle spalle dei chioschi dei fioristi verso via Serra. Obiettivo dell’amministrazione è di terminarlo entro la metà di ottobre.

A novembre, via alle opere nell’area tra via Redipuglia e via Ratti

In parallelo, con l’ultimazione entro metà settembre, è attivo un intervento per lavori sui sottoservizi, in corrispondenza dell’accesso da corso Europa verso via Bersaglio, in zona fioristi. Da metà novembre, dopo le giornate dedicate alla festività di Ognissanti e al giorno in cui si commemorano i defunti, partiranno i lavori dell’ultima porzione di parcheggio, quella che si trova tra via Redipuglia e via Ratti: lavori che dovrebbero terminare entro la metà di gennaio 2026 per completare così la riqualificazione di tutti gli stalli attorno al cimitero centrale. A lavori conclusi, il numero di stalli gratuiti a disposizione dei cittadini risulterà aumentato di circa 100 unità.