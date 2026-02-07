Rho presente alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi con il sindaco Andrea Orlandi

Con tutta l’emozione di ascoltare l’inno nazionale cantato da Laura Pausini e dall’intero stadio e di applaudire il presidente Sergio Mattarella. Con queste parole il sindaco Andrea Orlandi ha commentato la sua presenza, la presenza della città di Rho alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 svoltasi nella serata di ieri, venerdì, allo stadio di San Siro.

Momenti indimenticabili e carichi di suggestioni

Una cerimonia che ha regalato una serie di momenti indimenticabili e carichi di suggestione: dall’inno di Mameli cantato da Laura Pausini al Nessun Dorma di Andrea Bocelli all’ingresso a San Siro con la fiamma di Beppe Bergomi insieme a Franco Baresi fino all’accensione del braciere olimpico da parte di Deborah Compagnoni e Alberto Tomba all’Arco della Pace a Milano

Proiezioni luminose sul Palazzo Municipale, Villa Burba, largo Mazzini

Intanto a Rho da qualche giorno si possono ammirare le proiezioni luminose sul Palazzo Municipale, Villa Burba, largo Mazzini, che riproducono le grafiche ufficiali di Milano Cortina 2026. Sul campanile della chiesa di San Vittore sono proiettati disegni realizzati da Costanza Favero autrice

Uno schermo in centro per vedere le gare olimpiche

Uno schermo, allestito al Tourist Infopoint di piazza San Vittore, permetterà ai rhodensi che lo vorranno di seguire in diretta le gare olimpiche fino al 22 febbraio.

Due sculture olimpiche in piazza Costellazione e un murales in viale De Gasperi

Altre due iniziative culturali accompagnano i giochi: una coinvolge Giuliano Cataldo , scultore, designer e artista rhodense, che ha realizzato due sculture che rappresentano le discipline olimpiche presenti a Rho Fiera. Saranno collocate in piazza Costellazione. Da dicembre si può ammirare lungo il muro perimetrale del centro sportivo di viale De Gasperi il murales realizzato da Gep Caserta