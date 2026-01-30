Rho perde un’altra commerciante storica: addio Franca Cecchetti

Dopo Tiberio Bonetto scomparsi la scorsa settimana la città di Rho perde Franca Cecchetti, titolare del panificio di via Madonna.

Una commerciante storica del centro cittadino

Una commerciante storica, di 92 anni, che fino a pochi anni fa ha gestito personalmente, insieme a una delle due figlie, lo storico negozio situato nel cuore della città. Una dinastia di panificatori i Cecchetti che hanno iniziato l’attività negli anni ’20 del secolo scorso come semplice forno proprio in via Madonna. Attività portata avanti da Riccardo Cecchetti e la moglie Elisa Pastori, che nel dopoguerra trasferirono il laboratorio e l’abitazione in via Bettinetti e ampliarono l’attività. I figli Franca e Giovanni hanno seguito le orme dei genitori, Franca ha tenuto il negozio di via Madonna mentre Giovanni ha gestito il forno e aperto un negozio in via Bettinetti. Forno e negozio oggi gestiti dal figlio Paolo.

Imparentata con diversi politici locali

Imparentata con diversi politici locali: è moglie di Bruno Borghi, storico esponente del Pci citta- dino prima e diessino dopo, madre di Claudia Borghi, ex assessore al Bilancio (Ds) della Giunta guidata da Arianna Cavicchioli e zia dell’onorevole della Lega Fabrizio Cecchetti.

I funerali lunedì nella chiesa di San Vittore

I funerali della storica commerciante si svolgeranno nel pomeriggio di lunedì alle 15.15 nella chiesa parrocchiale di San Vittore