Rapinati sul treno, altri due episodi: vittime giovani di Legnano e di Nerviano.

Rapinati sul treno. Le vittime di Legnano

Non si fermano le rapine a bordo del treno. Dopo l'episodio che aveva visto come sfortunato protagonista un giovane di Parabiago, ora è successo ancora. Due rapine nello stesso giorno. E' quanto accaduto domenica 19 gennaio 2024. Tra le vittime c'è un giovane di Legnano: si tratta di un 34enne che ha raccontato come, intorno alle 15.15, mentre si trovava sul convoglio Trenord tratta Treviglio-Varese, era stato avvicinato da tre magrebini. Uno di questi, dopo averlo aggredito, gli aveva strappato la collana in oro gialo che aveva addosso per poi fuggire (il legnanese è stato poi portato in ospedale, per lui prognosi di tre giorni). Del caso se ne stanno occupando i Carabinieri che stanno anche analizzando le immagini delle telecamere.

Le vittime di Nerviano

Nello stesso giorno, ma alle 6.30, sono invece stati rapinati due giovani di Nerviano che si trovavano a bordo di un treno all'altezza della Stazione Garibaldi di Milano. Sono stati avvicinati da cinque nordafricani che li hanno rapinati entrambi del giubbotto e uno delle scarpe, delle Air Jordan (ed è stato costretto ad indossare quelle il rapinatore gli aveva lasciato, scambiandosele) oltre a un cellulare. Cellulare che è stato poi localizzato e che ha permesso ai Carabinieri di rintracciare due dei cinque rapinatori, che sono stati denunciati: uno dei fuggitivi aveva con sè il telefonino di un'altra persona rapinata.