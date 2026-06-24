Tre nordafricani hanno fatto irruzione nel locale, poi sono scappati col bottino. Indagano i Carabinieri

Rapina nella sala slot, fuga con 2mila euro: è successo a Legnano.

Rapina con pistola nella sala slot

Rapina nella sala slot Admiral di Legnano. E’ quanto successo la mattina di lunedì 22 giugno 2026, intorno alle 9 nel locale che si affaccia sulla Saronnese. E’ qui che i malviventi sono entrati in azione. Si trattava di tre uomini, nordafricani e armati di pistola. E’ così che si sono fatti consegnare la somma di 2mila euro, con la quale sono riusciti a fuggire.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano. I militari stanno anche visionando le immagini delle telecamere della zona.