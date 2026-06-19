Il primo cittadino Marco Zerboni torna a ribadire i pericoli che vi sono nel tuffarsi nel fiume. Previsti controlli della Polizia Locale e sanzioni

Ragazzi si tuffano nell’Olona a San Vittore Olona, il sindaco ribadisce il divieto di balneazione.

Ragazzi si tuffano nell’Olona, il sindaco ribadisce il divieto di balneazione

Alcuni ragazzi sono stati visti tuffarsi nell’Olona, a San Vittore Olona. Nonostante le acque tutt’altro che pulite e i rischi che comporta, alcuni giovani sono stati infatti notati mentre si facevano un bagno nel fiume.

Il sindaco: “C’è il divieto”

“Poiché , con l’arrivo del caldo torrido, la tentazione da parte di qualche ragazzo, come accertato nei giorni scorsi, di fare il bagno nelle acque del fiume Olona, si fa più pressante, siamo a ribadire che è in vigore già dallo scorso anno un’ordinanza di divieto assoluto di immersione nelle acque del fiume e nei suoi canali irrigui – afferma il sindaco Marco Zerboni – A maggiore tutela della salute dei cittadini abbiamo apposto dei cartelli riportanti l’ordinanza di divieto affissi lungo l’asta del fiume nel territorio del comune di San Vittore Olona. Confidiamo nel senso di responsabilità dei ragazzi e delle loro famiglie al fine di evitare le conseguenze di questi spiacevoli episodi”.

Il sindaco, nel 2025, aveva infatti emesso apposita ordinanza di non balneazione: i controlli spettano alla Polizia Locale, i trasgressori saranno puniti con apposite sanzioni.