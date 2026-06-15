Quindici nuovi bus ibridi e un piano di assunzioni, ecco i progetti di Stie

Stie, storica azienda del Gruppo Star attiva sul territorio di Rho dal 2009, compie un passo decisivo verso la mobilità sostenibile. Presso il parcheggio di via Cornaggia è stata presentata la nuova flotta composta da 15 autobus Mild Hybrid firmati Otokar, acquistati grazie a un importante investimento di 3,6 milioni di euro.

Saranno utilizzati in parte per i trasporti nel Comune di Rho ed in parte per i trasferimenti nell’area del Milanese

I nuovi veicoli saranno utilizzati in parte per i trasporti nel Comune di Rho ed in parte per i trasferimenti nell’area del Milanese e sostituiranno il 70 per cento della fotta circolante nell’area, rendendola efficiente ed ecologica.

Bus con alte garanzie di sicurezza per viaggiatori e operatori, attrezzati con la pedana per l’accesso disabili

Bus con alte garanzie di sicurezza per viaggiatori e operatori, perché risultano dotati di videosorveglianza, sistemi AVM AVL, telecamere frontali, indicatori di percorso di nuova generazione, possibilità di attivare vocalizzatori interni ed esterni, frenata automatica di emergenza. Di serie sono previsti anche assistenza intelligente alla velocità, rilevamento di ostacoli in retromarcia, riconoscimento della segnaletica stradale e rilevatori di stanchezza e protezione posto guida. Ovviamente sono anche attrezzati con la pedana per l’accesso disabili, in una logica di inclusione e servizio alle fragilità.

L’assessore regionale Franco Lucente: “Un impegno concreto che ci ha già portato dall’inizio del 2026 a investire oltre 782 milioni di euro per il trasporto pubblico”

“Questo progetto di rinnovamento della flotta trova la piena sintonia di Regione Lombardia, che da tempo persegue una vera e propria rivoluzione della mobilità che punta alla neutralità tecnologica attraverso un parco mezzi efficiente e green e infrastrutture del TPL moderne e innovative. Il mix energetico è necessario per garantire trasporti moderni e sostenibili da un punto di vista ambientale – sottolinea l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente – . Un impegno concreto che ci ha già portato dall’inizio del 2026 a investire oltre 782 milioni di euro per il trasporto pubblico locale su gomma in tutta la Lombardia, dei quali oltre mezzo miliardo destinato all’Agenzia di Milano, Monza, Lodi e Pavia.”

Il sindaco Andrea Orlandi: “Mi complimento con Stie per questa nuova flotta e confido che i nuovi sistemi possano favorire un maggiore utilizzo da parte della popolazione”

“Siamo lieti di poter veder circolare sul territorio veicoli volti a ridurre ulteriormente l’inquinamento: avere nuovi mezzi, di una classe ambientale superiore, è un vantaggio per tutto il territorio – dichiara Andrea Orlandi, Sindaco di Rho, ringraziando Stie e l’assessore regionale Lucente – . Oltre agli aspetti ecologici, ha grande valenza anche il tema sicurezza: il trasporto pubblico locale è aperto a chiunque, pertanto sapere di poter contare su videosorveglianza e telecamere frontali è una garanzia per i passeggeri e per i conducenti. Mi complimento con Stie per questa nuova flotta e confido che i nuovi sistemi possano favorire un maggiore utilizzo da parte della popolazione.

L’onorevole Fabrizio Cecchetti: “Risultato concreto, il trasporto pubblico una priorità”

Un risultato concreto che dimostra l’attenzione di Regione Lombardia verso la mobilità e verso le esigenze quotidiane di studenti, lavoratori e famiglie che utilizzano il trasporto pubblico per spostarsi sul nostro territorio. I nuovi autobus consentiranno di migliorare la qualità del servizio e il comfort dei passeggeri, contribuendo al tempo stesso alla riduzione delle emissioni. Il trasporto pubblico deve continuare a essere una priorità. Fondamentale proseguire gli investimenti, affiancando al rinnovo delle flotte anche il miglioramento delle infrastrutture e dei collegamenti, così da rendere sempre più efficiente e attrattivo il servizio per i cittadini