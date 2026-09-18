E' quanto successo nel pomeriggio di oggi tra le vie Piave e Libertà; sul posto la Polizia Locale, ambulanza della Croce Rossa e Vigili del Fuoco

Pullman finisce contro il muro, paura a bordo: è successo a San Vittore Olona.

Pullman finisce contro il muro

Un pullman di linea che finisce contro il muro. E’ quanto successo oggi, venerdì 18 settembre 2026, a San Vittore Olona. Erano circa le 14.40 quando un bus, con a bordo alcuni studenti di ritorno da scuola, è finito contro la parete di un’abitazione all’incrocio tra le vie Piave e Libertà.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati la Polizia Locale, un’ambulanza della Croce Rossa e i Vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. La via Piave è rimasta chiusa per qualche ora per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Da accertare ancora con certezza la dinamica dell’incidente.