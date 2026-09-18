TRA LE VIE PIAVE E LIBERTA'

Pullman finisce contro il muro, paura a bordo

E' quanto successo nel pomeriggio di oggi tra le vie Piave e Libertà; sul posto la Polizia Locale, ambulanza della Croce Rossa e Vigili del Fuoco

Pullman finisce contro il muro, paura a bordo

San Vittore Olona ·

di

Pullman finisce contro il muro, paura a bordo: è successo a San Vittore Olona.

Pullman finisce contro il muro

Un pullman di linea che finisce contro il muro. E’ quanto successo oggi, venerdì 18 settembre 2026, a San Vittore Olona. Erano circa le 14.40 quando un bus, con a bordo alcuni studenti di ritorno da scuola, è finito contro la parete di un’abitazione all’incrocio tra le vie Piave e Libertà.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati la Polizia Locale, un’ambulanza della Croce Rossa e i Vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. La via Piave è rimasta chiusa per qualche ora per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Da accertare ancora con certezza la dinamica dell’incidente.

GUARDA LA GALLERY (3 foto)
pullman
pullman
Tu cosa ne pensi?