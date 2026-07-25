“Preoccupati per la nostra incolumità”, esposto di residenti e commercianti della stazione

Schiamazzi, urla e comportamenti molesti, soprattutto nelle ore serali e notturne, situazioni che determinano un diffuso senso di insicurezza tra residenti e passanti, assembramenti di numerose persone sotto i portici del condominio e nelle vicinanze delle abitazioni, consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, ed in particolare di birre in vetro; abbandono di bottiglie, lattine e altri rifiuti sui marciapiedi, nelle aiuole e negli spazi comuni.

Un esposto presentata al Sindaco e alle forze dell’ordine che operano in città

Sembra una lista della spesa e invece sono le problematiche scritte dai residenti della zona della stazione, in modo particolare l’ultimo tratto di via Garibaldi e piazza Libertà nell’esposto presentato nei giorni scorsi al Sindaco Andrea Orlandi, al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di Polizia e alla Stazione dei Carabinieri. Esposto che arriva dopo l’episodio della scorsa settimana quando un uomo è rimasta distesa a terra in evidente stato di incoscienza davanti a amici ubriachi che non hanno fatto nulla. Uomo che è stato soccorso grazie alla telefonata al 112 di una cittadina. «La persona in questione, dopo essersi rianimata grazie all’intervento dei soccorsi, ha iniziato a minacciare di morte un condomino presente, con una agitazione tale da costringere i poliziotti presenti a bloccarlo» Residenti della zona che chiedono più controlli, soprattutto in un esercizio commerciale che, a detta dei residenti non rispetterebbe l’ordinanza emessa dal sindaco in merito alla vendita di alcolici. «Un esercizio commerciale aperto fino ad orari serali e notturni – spiegano i residenti della zona»

“L’apertura di un esercizio commerciale che vende anche alcolici ha peggiorato la situazione”

Secondo quanto constatato quotidianamente dai residenti e dalle Forze dell’Ordine, dall’apertura dell’esercizio si è verificato un sensibile aggravamento della situazione di degrado e di disturbo della quiete pubblica nell’area antistante il condominio e nella limitrofa Piazza della Stazione. Una situazione preoccupante a tal punto che che i cittadini residente nella zona della Stazione di Rho, e così anche diversi titolari di attività commerciali (come la Farmacia della Stazione, la Pizza-Kebab di Corso Garibaldi, l’Hotel Esperia), hanno fondato un Comitato di Quartiere che si riunisce periodicamente per esaminare i problemi e portarli all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, con proposte di interventi volti alla riqualificazione, che sono stati sino ad ora ignorati.

“Esercizio commerciale più volte sanzionato dalla Polizia Locale ma, probabilmente questo non basta”

«Un esercizio commerciale che crea problemi – concludono residenti e commercianti della zona – nonostante l’ordinanza del sindaco vende bottiglie di birra in vetro a qualsiasi ora del giorno e della notte, e solo negli ultimi 10 giorni la Polizia Locale ha notificato al titolare tre verbali. Adesso è arrivato però il momento di fare qualcosa di più del verbale. Siamo preoccupati per la nostra incolumità, siamo stufi di vedere degrado sotto i portici e davanti alle porte dei negozi e delle nostre abitazioni. La zona della stazione è ormai fuori controllo. Si intervenga».