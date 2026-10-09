E' successo ieri sera in Corso Magenta, nel pieno centro cittadino: l'uomo è stato denunciato e multato

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Prende a pugni un lampione, poi testate all’auto della Polizia: è successo a Legnano.

Prende a pugni un lampione, poi testate all’auto della Polizia

Prima i pugni a un palo della luce, poi altri pugni e testate all’auto della Polizia di Stato intervenuta. E’ quanto successo nella serata di ieri, giovedì 8 ottobre 2026, a Legnano. Gli agenti del commissariato cittadino erano impegnati in servizi di controllo, prevenzione e contrasto della criminalità urbana, quando sono intervenuti in Corso Magenta, in pieno centro cittadino: qui c’era un uomo, 45enne marocchino, alterato probabilmente per l’effetto dell’alcol, che stava colpendo ripetutamente un palo della luce con pugni. Vista la volante, l’uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti: ha opposto resistenza e ha iniziato a colpire l’auto della Polizia con pugni e testate.

La denuncia

I poliziotti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare e condurlo in commissariato. Qui, al termine degli accertamenti, il 45enne è stato denunciato per oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale nonchè per danneggiamento. Nei suoi confronti è stata anche emessa la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Inoltre, essendo irregolare sul territorio nazionale, l’uomo è stato accompagnato in Questura a Milano per il provvedimento di espulsione.