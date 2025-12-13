Pre-scuola dell’Infanzia assente e famiglie lasciate sole vogliamo spiegazioni

Il gruppo di Fratelli d’Italia di Lainate attacca la Giunta del Sindaco Alberto Landonio sul tema del pre-scuola nelle Scuole dell’Infanzia, un servizio che a Lainate, secondo i rappresentanti del partito di centrodestra continua a mancare, “nonostante emerga chiaramente dal Piano del Diritto allo Studio 2025/2026, recentemente presentato dall’Amministrazione Comunale, quanto le famiglie ne avrebbero bisogno.”

Il pre-scuola è stato attivato solo per le scuole primarie e non in quelle dell’infanzia”

“Nel documento emerge che il pre-scuola è stato attivato solo per le scuole primarie, con 133 bambini iscritti, mentre nelle scuole dell’Infanzia il servizio non è stato previsto, nonostante 86 famiglie utilizzino già il post-scuola. Un dato che conferma una necessità concreta, quotidiana e non più rimandabile.

Ogni inizio settimana, con la riapertura delle scuole, tanti genitori devono trovare soluzioni improvvisate

«Ogni inizio settimana, con la riapertura delle scuole, tanti genitori devono trovare soluzioni improvvisate per conciliare lavoro e orari scolastici, mentre nei comuni vicini il pre-scuola dell’Infanzia è attivo da tempo. A Lainate questa risposta continua a mancare» dichiara Francesca Viganò, Presidente del circolo di Lainate, a nome di tutto il circolo. A dicembre 2024 l’Amministrazione ha aumentato le tasse comunali per il 2025, dichiarando che sarebbe stato necessario per garantire i servizi essenziali. Fratelli d’Italia Lainate ha votato convintamente contro. Oggi, alla luce delle esigenze delle famiglie, è lecito chiedersi se le risorse disponibili non debbano essere indirizzate proprio verso questi servizi fondamentali, utili a rispondere a bisogni reali e immediati.”

Ad oggi non risultano proposte concrete da parte dell’Amministrazione su questo tema

Ad oggi non risultano proposte concrete da parte dell’Amministrazione su questo tema. «Prima di parlare di “Lainate 2030”, sarebbe opportuno concentrarsi sulla Lainate di oggi, quella delle famiglie che vivono il territorio ogni giorno e che chiedono risposte concrete, non annunci» dichiarano dal circolo lainatese.

Fratelli d’Italia Lainate tornerà in piazza anche nel mese di dicembre per raccogliere segnalazioni

Fratelli d’Italia Lainate tornerà in piazza anche nel mese di dicembre per raccogliere segnalazioni, ascoltare le proposte dei cittadini e condividere ciò che sta portando avanti (ad esempio il NO al progetto Lainate 2030). L’impegno del circolo lainatese sul territorio rimane chiaro, coerente e costante.