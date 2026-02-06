«Potature anomale», la Lega vuole vederci chiaro

I consiglieri comunali Giussani e Colombo: «Vogliamo capire quali perizie e relazioni tecniche hanno avallato questi interventi»

Il piano di manutenzione del verde pubblico a Rho è in svolgimento, con interventi mirati a rimuovere rami secchi o pericolanti e a contenere le chiome laddove necessario per la pubblica incolumità e il decoro urbano. Tuttavia, le operazioni non sono passate inosservate e hanno sollevato diverse perplessità tra i cittadini.

Sulla questione è intervenuto il gruppo della Lega di Rho, facendosi portavoce dei timori di molti rhodensi preoccupati per «l’aggressività» di alcuni tagli effettuati. «Come tanti cittadini hanno espresso le loro perplessità sui social – riferiscono i consiglieri Christian Colombo e Stefano Giussani – anche noi abbiamo grossi dubbi su queste potature. Pertanto, abbiamo subito disposto e ottenuto un accesso agli atti urgente per capire quali perizie e relazioni tecniche hanno avallato questi interventi che riteniamo fin troppo impattanti per il nostro patrimonio arboreo.

Non una polemica, solo necessità di vigilare sulla correttezza esecuzione degli interventi fatti per il decoro della città

La nostra non è una polemica, ma una necessità di vigilare sulla correttezza esecuzione di interventi indispensabili per il decoro della città. Come Lega richiediamo la massima trasparenza per verificare se siano stati rispettati i protocolli agronomici, esistano relazioni certificate che giustifichino l’entità dei tagli e soprattutto se l’integrità a lungo termine delle piante sarà effettivamente preservata. Documentazione alla mano faremo tutte le valutazioni opportune, interpellando anche professionisti del settore».