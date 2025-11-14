Confindustria Alto Milanese rinnova l’appuntamento con il PMI Day, l’iniziativa nazionale promossa dalla Piccola Industria di Confindustria e dedicata agli studenti delle scuole medie.

Pmi Day 2025: le imprese aprono agli studenti

Anche quest’anno, nel mese di novembre, centinaia di ragazzi delle classi terze avranno l’opportunità di entrare nelle aziende del territorio per conoscere da vicino il mondo produttivo e le sue sfide.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Scegliere”: scegliere con consapevolezza il proprio percorso formativo, scegliere di investire sulle competenze, scegliere di guardare al futuro con curiosità e responsabilità. L’obiettivo è accompagnare i giovani in un momento cruciale della loro vita, offrendo strumenti e testimonianze utili per orientare le importanti decisioni che li attendono.

«Il PMI Day – sottolinea Paola Guffanti, Presidente del Gruppo Piccola Impresa di Confindustria Alto Milanese – rappresenta un ponte solido tra scuola e impresa. In questa edizione coinvolgeremo 8 istituti del territorio e 40 aziende pronte ad aprire le porte agli studenti, che si vanno ad aggiungere agli oltre 5.000 ragazzi già accolti da più di 300 imprese associate sin dall’avvio del progetto. Un impegno importante, che le aziende portano avanti con entusiasmo per valorizzare e trasmettere il significato sociale del fare impresa”.

Il sostegno delle istituzioni

Il PMI DAY ha ricevuto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

L’iniziativa è inoltre inserita nella Settimana Europea delle PMI e nella Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria.