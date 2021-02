Plesso sud chiuso per verifiche e lavori di messa in sicurezza. Con una ordinanza urgente, il sindaco Chiara Calati ferma ai box la scuola primaria “De Amicis”, la scuola dell’infanzia di via Giovanni Paolo II e l’asilo nido “Girasole”.

Plesso sud chiuso per verifiche e lavori di messa in sicurezza

Nella giornata di sabato 20 febbraio 2020 sono state eseguite le indagini e le verifiche dei solai e dei controsoffitti presso il complesso scolastico sito in via Papa Giovanni Paolo II, in zona sud. La conseguente relazione dell’Ufficio Tecnico ha rilevato che durante le indagini, eseguite con saggi di battitura non invasiva, è stata verificata la presenza di parti di pignatte in procinto di distacco, presenti nei solai delle aule del complesso scolastico. Si procede pertanto alla chiusura dell’intero complesso scolastico, al fine di consentire l’effettuazione dei lavori di messa in sicurezza dei locali medesimi e prevenire qualunque potenziale situazione di pericolo. Tali lavori potranno concludersi presumibilmente entro la giornata del 28 febbraio, fatti salvi eventuali imprevisti. Da anni l’Associazione Genitori chiede interventi al Comune, segnalando diverse criticità nel plesso. In passato si erano evrificati cedimenti ai controsoffitti.

Il sindaco: “Criticità nei solai”

“Abbiamo iniziato il 2021 dando la priorità assoluta alle scuole e avviando le attività di monitoraggio e prevenzione dei rischi. Sono in corso le indagini e le verifiche dei solai e dei controsoffitti presso gli edifici comunali destinati a scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e degli asili nido comunali, al fine di garantire la sicurezza degli stessi e prevenire eventuali criticità. La ditta incaricata ha rilevato delle possibili criticità nei solai delle aule del complesso scolastico sito in via Papa Giovanni Paolo II, pertanto procediamo immediatamente alla messa in sicurezza, per prevenire potenziali situazioni di pericolo’’.

Pd: “La buona politica faccia la sua parte”

“In questo periodo già complicato, la nostra città deve affrontare una nuova difficile sfida. La chiusura urgente del complesso scolastico del quartiere sud è un problema enorme per centinaia di famiglie.

Il provvedimento si é reso necessario dopo il parere dei tecnici, di cui abbiamo già chiesto tutti i documenti per capire gli aspetti tecnici della vicenda. Ora la buona politica deve fare la sua parte. Siamo a disposizione del Sindaco per una riunione già nella giornata di oggi nella quale elaborare gli scenari possibili per sostenere le famiglie in questa settimana e per valutare tutte le soluzioni possibili che possano rendersi necessarie nei prossimi giorni. É una scuola troppo nuova per poter avere questo problematiche e ci saranno molte cose da capire. Ma oggi non è il momento della polemica, ma di trovare soluzioni immediate per alunni, docenti, personale scolastico e famiglie”.

