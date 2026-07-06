Due ori, due argento e tre bronzi per la Società Perseverant.

Perseverant Legnano protagonista a Rimini: sette podi alle finali nazionali FGI Silver

Si sono concluse le competizioni valide per le finali nazionali FGI Silver maschili e femminili di Ginnastica Artistica.

Le gare si sono svolte a Rimini dal 19 al 28 Giugno e Perseverant era presente con 27 dei suoi ginnasti e ginnaste nelle varie categorie e livelli.

La Società Ginnastica Perseverant Legnano ha conquistato ben 7 podi di cui due ori, due argento e tre bronzi.

I risultati del settore femminile

La competizione parte subito bene e le ginnaste allenate da Genny Evolini e Silvia Ferro salgono sul terzo gradino del podio nella gara a squadre per le Allieve livello LC Avanzato.

Silvia Donini, Sally Cassano, Margherita Moro, Rajiyah Yahyaoui Confortino e Arianna Stepanenco conquistano un bellissimo podio confermando le ottime prestazioni tenute nelle gare regionali.

Ancora soddisfazioni nel settore femminile dove la ginnasta Allieva 2 Sally Cassano sale sul podio al terzo posto nella competizione individuale per il livello LC Avanzato.

Tanti complimenti anche per le ragazze allenate dai tecnici accompagnatori Alice Seveso, Valeria Milotta, Elisa Santangelo, Silvia Ferro e Genny Evolini che, nelle gare individuali, hanno visto protagoniste le 22 ginnaste della Perseverant Gaia Bianchi, Sofia Arienti, Noemi Benetti, Anita De Bernardi, Aicha Hedda, Ginevra Martino, Rajiyah Yahyaoui Confortino, Anita Barengo, Giada Barlocco, Olivia Bianchi, Camilla Brumana, Martina Caccia, Giada Carrara, Sally Cassano, Benedetta Castelli, Emma Cremonesi, Silvia Donini, Giulia Guido, Valentina La Ragione, Beatrice Mietto, Margherita Moro, Arianna Stepanenco, dove si sono distinte con ottimi piazzamenti.

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Le medaglie maschili

Altrettanto bravi i ragazzi allenati dal tecnico Riccardo Tosca della sezione maschile della Perseverant che partecipavano alle competizioni individuali ed a squadra.

Per la gara individuale livello LC il ginnasta Junior2 Martin Moisiu sale sul podio meritando un bellissimo terzo posto.

I compagni Stefano Targa (10), David Renaud (13), Alessandro Porcaro (10) svolgono una buona prestazione che li ha portati ad ottenere buoni piazzamenti.

Per la competizione a squadre livello LC Open i ginnasti della Perseverant Francesco Burul, Stefano Targa, Alessandro Porcaro, David Renaud e Martin Moisiu si aggiudicano la medaglia di bronzo dopo una prestazione attenta e di alto livello.

Per la competizione individuale All-around su tutti gli attrezzi livello LE, il ginnasta J2 Francesco Burul conquista la medaglia d’argento aggiudicandosi anche la possibilità di partecipare a tre finali di specialità.

Francesco, nella finale alla sbarra sale sul secondo gradino del podio, nella finale al cavallo con maniglie conquista l’oro e nella finale al corpo libero sale ancora sul podio al primo posto.

Bravissimo il ginnasta che è sceso in campo gara non ancora al meglio dopo un recupero per infortunio alla caviglia.

Il bilancio della società

Tanta soddisfazione in società per l’impegno che i ginnasti dimostrano quotidianamente e per i risultati ottenuti in questa bella manifestazione.