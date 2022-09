Paolo Bonfanti torna e infiamma di nuovo "Sound Tracks"

"Sound Tracks", Paolo Bonfanti protagonista assoluto della tappa canegratese del festival jazz&blues.

E' un amico del festival. E ha infiammato, ancora una volta, uno dei concerti dell'ormai famosissimo "Sound tracks", festival jazz&blues, che la sera di ieri, lunedì 5 settembre 2022, è andato in scena a Canegrate, nei giardini della Contrada Baggina in via Garibaldi. Paolo Bonfanti (chitarrista, musicista ma anche scrittore e compositore), legato al festival fin dalla sua prima edizione, ha portato sul palco il suo nuovo progetto: si è esibito con la sua band (Nicola Bruno al basso, Roberto Bongianino alla fisarmonica e Alessandro Pelle alla batteria) con Crescent city funk insieme ai Fratelli Labretta horn secton per un viaggio nel lato funk di New Orleans. Davvero azzeccata la sezione fiati con Alberto Borio al trombone, Daniele Bergese al sax tenore, Simone Garino al sax contralto e Igor Vigna alla tromba. Il pubblico, numeroso, ha assistito così a viaggio nella musica di New Orleans, toccando le atmosfere più funky.

I commenti

"Il concerto di Bonfanti è qualcosa di bellissimo, molto particolare e soprattutto abbastanza inedito per il nostro festival - ha esordito dal palco Daniela Rossi, presidente del Comitato organizzatore del festival - Un grazie a chi ha scelto di essere presente, ricordo che molti del pubblico ci seguono dalla prima edizione, da 18 anni quindi. E un grazie ai Comuni che ci permettono di dare luogo a questa manifestazione. Stasera siamo a Canegrate e il grazie va all'Amministrazione comunale, formata da molti giovani, che hanno dimostrato coraggio e tanta voglia di cultura nel mantenere questo evento"; "Siamo ben contenti di continuare questo percorso, siamo amici del festival e abbiamo già avuto modo di avere Bonfanti con noi" ha ricordato Sara Lurago, assessore alla Cultura di Canegrate.

I prossimi concerti

L'edizione 2022 del festival prevede quattro concerti: il 9 settembre 2022 la tappa sarà a Cerro Maggiore, all'auditorium comunale, con il concerto della Fabio Marza band con "Sfumature di blu", gran finale il 22 settembre 2022 a Lainate, in auditorium, con Nick Necattini Band con "Da Chicago a Memphis attraverso i ritmi e melodie di grande intensità".

Le foto: