Pallavolo: sconfitta in finale ai campionati territoriali per i Diavoli Powervolley

Senza soluzione di continuità, domenica 7 aprile sono stati assegnati due titoli territoriali e altrettanti trofei. Protagonisti della giornata i ragazzi dell’Under 17 Maschile e le ragazze dell’Under 16 Femminile.

Pallavolo: le finali territoriali per gli under 16 e under 17

Come sempre, due i campi che hanno ospitato le finali: il PalaKennedy di Brugherio per il titolo di Campione Territoriale e il Bocconi Sport Center di Milano per i Trofei.

Le squadre che hanno gareggiato per la vittoria del Trofeo hanno regalato al pubblico una battaglia serrata per le posizioni tra il 5° e l'8° posto del ranking. Mentre le prime quattro posizioni sono state decise nella lotta per il Campionato.

La domenica del Campionato Under 17 si è aperta con la sfida per il terzo posto nella quale si sono affrontate Powervolley Diavoli e Desio Volley Brianza. I Diavoli si sono portati subito in vantaggio conquistando il primo parziale (25-23), al quale ha risposto il sestetto di Desio conquistando il secondo (25-21). L’equilibrio iniziale si è protratto portando la sfida al quinto set, vinto poi dalla formazione milanese che chiude il match sul 3-2 (25-21; 21-25; 25-15; 18-25; 15-13).

La finale fra Vero Volley e Diavoli Powervolley

La finalissima è stata giocata tra Vero Volley Gonzaga Banco BPM e Diavoli Powervolley. Grande spettacolo sul campo di Brugherio in cinque accesissimi set. I Diavoli passano subito in vantaggio, decidendo i primi due set, ai quali i ragazzi di coach Marchetti rispondono con grande energia portando la sfida all’ultimo set. Dopo oltre due ore di partita il titolo 2024 viene deciso dalla vittoria in rimonta 3-2 (25-21; 25-17; 22-25; 20-25; 15-11) per Vero Volley Gonzaga.

Entrambi i premi individuali al Vero Volley Gonzaga: MVP Alessandro Alimenti mentre miglior palleggiatore Leonardo Bonacchi.

All’evento brugherese ha presenziato l’Assessore allo Sport del Comune di Brugherio Vincenzo Imperato.

Le finali degli under 16

La fase finale del Campionato Under 16 inizia con una partita molto combattuta per il 3° posto tra Mednow Visette Imoco Center e Bracco Pro Patria Milano blu. I sestetti hanno battagliato per oltre due ore di gioco lasciando che il verdetto venisse deciso solo al 5° e ultimo set. A vincere la sfida e il terzo gradino del podio sono le ragazze milanesi del Pro Patria per 3-2 (25-15; 25-18; 22-25; 24-26; 15-11).

La finalissima è stata un match a senso unico nel quale Vero Volley Banco BPM si è imposto sulle avversarie di Spazio Conad Busnago che si sono dovute arrendere in soli in 3 set con il punteggio di 3-0 (25-19; 25-19; 25-17).

L’MVP è stata Sofia Bruzzone, mentre il premio di miglior palleggiatrice va a Eva Riva, entrambe del Vero Volley.

Al Bocconi Sport Center, la prima sfida della mattina del Trofeo Under 17 ha deciso il 3° e il 4° posto. Sul campo si sono affrontati i giovani del Billa Volley Milano e quelli del Vittorio Veneto. Come nel match di Campionato svolto in contemporanea a Brugherio, anche in questo caso le due formazioni si sono affrontate in cinque set. Dopo una rimonta di due set, il sestetto del Billa non è riuscito a concretizzare arrendendosi alla formazione del Vittorio Veneto che ha vinto con il punteggio di 3-2 (25-21; 25-17; 21-25; 21-25; 15-5).

Il Trofeo Under 17 è stato deciso durante la finalissima in tre set. La vittoria è andata ai ragazzi del Pro Volley Abbiategrasso che, con una grande prestazione, si sono imposti per 3-0 (25-18; 25-16; 25-18) sul sestetto del San Massimiliano Kolbe.

Eletto MVP Lotta Federico (Pro Volley Abbiategrasso).

Il terzo posto assoluto del Trofeo Under 16 Femminile va alla formazione schierata dalla Pallavolo Picco Lecco che ha superato la concorrenza della Bracco Pro Patria Milano. La finalina è stata una sfida combattuta colpo su colpo che ha visto le ragazze lecchesi prevalere solo al 5° set per 3-2 (18-25; 25-20; 23-25; 25-22; 15-10).

La finale ha schierato un’altra formazione lecchese, VTB Livio Impianti di Barzago, e le ragazze dei Diavoli Rosa. Il Trofeo si è deciso, come anche nel Campionato, con un risultato secco di 3-0 (25-20; 25-12; 25-11) che ha incoronato campionesse i Diavoli Rosa.

L’MVP del Trofeo è Ritratti Giulia (Diavoli Rosa).

Tutte le otto squadre partecipanti femminili e le prime sette maschili accederanno alla fase regionale.