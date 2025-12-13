Opere di Villa Burba: parte il recupero grazie all’accordo con la scuola del Botticino

Importante accordo triennale siglato dall’amministrazione comunale di Rho con Valore Italia Scuola di Restauro di Botticino, attiva nel distretto di Mind, per salvaguardare le opere custodite a Villa Burba.

Si partirà con quattro opere: un busto lapideo spaccato a metà; un busto privo di testa; un’aquila in pietra fratturata sulle zampe; una figura allegorica la cui testa è staccata dal resto del corpo

“Si partirà con quattro opere: un busto lapideo di uomo che risulta spaccato a metà; un busto lapideo privo di testa; un’aquila in pietra fratturata sulle zampe; una figura allegorica in pietra di ceppo la cui testa è staccata dal resto del corpo» spiega l’assessore alla Cultura Valentina Giro”.

L’assessore Giro: “Un progetto tecnico importante, un gesto di cura verso la nostra città”

L’autorizzazione al restauro verrà garantita dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio, che affiderà alla Scuola le opere indicate dal Comune. “La collaborazione con la Scuola di Restauro di Botticino è più di un progetto tecnico: è un gesto di cura verso la nostra storia – spiega l’assessore alla Cultura – Affidiamo ai giovani restauratori alcune opere custodite a Villa Burba, uno dei luoghi più cari alla nostra comunità, spazio culturale che raccoglie memorie e storie di Rho. Il progetto va in continuità con i lavori di restauro dell’edificio e del giardino realizzati negli ultimi anni: vogliamo valorizzare il nostro patrimonio storico in tutti i suoi aspetti e portare avanti, un passo alla volta, il restauro delle opere da noi conservate. La collaborazione con la Scuola dà valore aggiunto all’intervento unendo formazione ed eccellenze locali alla cura dei nostri beni»

Salvatore Amura: “un progetto che unisce didattica, ricerca e responsabilità verso il patrimonio”

Soddisfatto della collaborazione anche Salvatore Amura, Amministratore Delegato della scuola Valore Italia. «È un progetto che unisce didattica, ricerca e responsabilità verso il patrimonio culturale. Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con il Comune di Rho, che riconosce nella formazione dei futuri restauratori un investimento culturale e un servizio concreto al territorio. i nostri studenti e docenti potranno mettere le proprie competenze al servizio della comunità, contribuendo alla salvaguardia di opere che fanno parte dell’identità storica di Rho»