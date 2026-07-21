Operazione Smart, 30 veicoli controllati e due multe: in azione la Polizia Locale di San Vittore Olona insieme a quella di Rescaldina.

Operazione Smart, 30 veicoli controllati e due multe

Polizia Locale di San Vittore Olona e quella di Rescaldina in azione. Nella serata di venerdì 17 luglio 2026, dalle 20.30 fino alla 1 di sabato 18 luglio 2026, la Polizia

Locale di San Vittore Olona, con la Polizia Locale di Rescaldina, ha effettuato un pattugliamento condiviso tra i due comuni all’interno del Progetto Smart di Regione Lombardia. “L’operazione Smart (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio) è il programma promosso e finanziato da Regione Lombardia per incrementare la sicurezza urbana – ricorda il vicesindaco e l’assessore alla partita Paolo Salmoiraghi – L’iniziativa prevede servizi e controlli straordinari, serali e notturni condotti dalla Polizia Locale, integrando i pattugliamenti ordinari soprattutto nei fine settimana. Il programma di prevenzione e controllo del territorio coordina centinaia di enti locali per la sicurezza urbana con controlli straordinari per contrastare i comportamenti pericolosi e la guida in stato di ebbrezza”.

I risultati

Tra le 20:30 e le 22:30 sul nostro territorio sono stati effettuati 15 controlli di veicoli con due sanzioni al codice della strada, mentre dalle 22:30 alla mezzanotte sul territorio di Rescaldina sono stati effettuati controlli su altri 15 veicoli. Tutti i conducenti sono stati sottoposti al pretest alcolemico, risultati tutti negativi. Il pattugliamento è terminato fino a fine servizio sul territorio di San Vittore Olona.