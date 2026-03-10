Open Day CIE per passare alla carta di identità elettronica

Un Open Day per informare i cittadini del passaggio alla carta d’identità elettronica. Dal 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza, e non potranno più essere utilizzate.

Open Day dedicato al rilascio della nuova carta d’identità

Il Comune di Rho, al fine di consentire ai cittadini di provvedere per tempo alla sostituzione del documento e di agevolare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), ha previsto un Open Day che sarà dedicato al rilascio della Carta d’Identità.

Venerdì 20 e sabato 21 marzo in corrispondenza dell’apertura straordinaria degli uffici per il Referendum

Venerdì 20 marzo nel pomeriggio, sabato 21 marzo nel pomeriggio e domenica 22 marzo tutto il giorno, in corrispondenza con l’apertura straordinaria degli uffici per il Referendum Costituzionale, sarà possibile richiedere la nuova carta di identità.

Open Day riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Rho

Il servizio è riservato esclusivamente ai residenti nel Comune di Rho ancora in possesso della carta d’identità cartacea, su appuntamento: sul sito comunale alla voce “Prenota appuntamento” si trova la specifica “Open Day – CIE”. E’ poi necessario presentarsi con una foto formato tessera a colori non più vecchia di 6 mesi; carta d’identità cartacea o denuncia di furto/smarrimento; indicazione di un numero di cellulare per l’abilitazione all’identità digitale.

Presente anche un facilitatore per supportare nell’abilitazione della CIE ai servizi digitali

Sabato 21 marzo, in mattinata, sarà presente anche un facilitatore per supportare nell’abilitazione della CIE ai servizi digitali.