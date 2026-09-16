Omicidio Carol Maltesi di Rescaldina: ergastolo a Davide Fontana anche nel terzo processo d’appello.

Omicidio Carol Maltesi: ergastolo a Davide Fontana anche nel terzo processo d’appello

Davide Fontana condannato all’ergastolo anche nel terzo processo d’appello. E’ questa la novità processuale che arriva in merito all’omicidio di Carol Maltesi, brutalmente uccisa nella sua casa di Rescaldina nel 2021. La sentenza emessa dalla Corte d’Assiste d’appello di Milano ha messo nero su bianco la pena fine mai per Fontana, amico della vittima e con lei nell’ultimo video hot durante il quale la 26enne è stato uccisa. Il giudice ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione (in primo grado non era stata riconosciuta tanto che Fontana fu condannato a 30 anni di carcere). Ora il processo potrebbe essere finito, si attende di sapere se la difesa (che non si è ancora pronunciata) deciderà se presentare ricorso.