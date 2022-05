Il 19 giugno 2021 Jaime Moises Rodriguez Diaz, 42enne originario del Messico, ha ucciso la moglie Silvia Susana Villegas Guzman di 48 anni e ha poi tentato di fare lo stesso con il maggiore dei tre figli nell’appartamento in cui da poco vivevano ad Arese.

Omicidio Arese: iniziato il processo per l'assassino

E' iniziato martedì 24 maggio il processo a carico di Jaime Moises Rodriguez Diaz, 42enne originario del Messico, arrestato il 19 giugno 2021 con l’accusa di aver ucciso la moglie Silvia Susana Villegas Guzman di 48 anni e di aver poi tentato di fare lo stesso con il maggiore dei tre figli nell’appartamento in cui da poco vivevano ad Arese.

L'uomo nella mattina di ieri si è presentato davanti alla prima sezione della Corte d’Assise di Milano insieme al legale Iacopo Viola.

Il 42enne deve rispondere sia dell’omicidio volontario aggravato della moglie (e di tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti del figlio 19enne intervenuto per difendere la madre).

Il Gup Aurelio Barazzetta ha dichiarato l’ammissibilità dei testi delle parti e fissato le prossime due udienze: il 20 giugno in aula ci saranno i testi del Pm Giovanni Tarzia e le parti civili, i tre figli della coppia e il fratello della vittima, mentre il 27 giugno saranno ascoltati l’imputato e i testi della difesa. Il 42enne deve rispondere sia dell’omicidio volontario aggravato della moglie e di tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti del figlio 19enne intervenuto per difendere la madre. Come hanno chiarito le indagini e l’autopsia la donna è morta soffocata.

Omicidio Arese, l'assassino: "Non volevo ucciderla ma essere ascoltato"

Nella notte del 19 giugno 2021 durante l’ennesima lite l’uomo, che era molto geloso e violento, l'uomo ha aggredito la moglie. Ha "compiuto un’azione di soffocamento della moglie", ma, afferma la difesa, "non per ucciderla quanto per essere ascoltato". Poi ha tentato di strangolare con una cintura il figlio di 19 anni che si è salvato solo per il "tempestivo intervento" del fratello di 16 anni, "corso in suo aiuto". Infine ha tentato di autoinfliggersi ferite da taglio agli avambracci e due piccole ferite da punta e taglio sotto il costato sul lato destro. L’uomo è stato arrestato, i tre figli della coppia affidati al Comune di Arese e accolti in una comunità protetta. Nei mesi scorsi, davanti al Pm, avevano definito il padre "un uomo violento". Le violenze, hanno raccontato, erano iniziate all’epoca in cui la famiglia viveva in Messico.