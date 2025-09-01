Nuovo furto alla Farmacia Santa Teresa

Stanotte

I ladri hanno sfondato una vetrina e si sono impadroniti del fondo cassa.

Nuovo furto ai danni della Farmacia Santa Teresa di via Monte Rosa a Legnano.

Ennesimo furto ai danni della Farmacia Santa Teresa

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica 31 agosto e lunedì 1 settembre. I ladri sono entrati in azione alle 4 e sono entrati nel negozio sfondando una vetrina. Una volta dentro i locali, hanno rubato il fondo cassa e poi si sono dati alla fuga.

Si tratta della seconda visita dei ladri in pochi giorni

A indagare sull'accaduto sono i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per la Farmacia Santa Teresa si tratta della seconda visita dei ladri nel giro di pochi giorni. Nelle ultime settimane i malviventi hanno preso di mira diversi locali e negozi cittadini. Sabato 23 agosto è toccato al Circolone di via San Bernardino: a sparire, in quel caso, sono state diverse bottiglie di superalcolici. Il martedì precedente, 19 agosto, era stato colpito il Sound, negozio di strumenti musicali di via Dandolo, al quale i ladri hanno sottratto il fondo cassa e alcune chitarre.