Nuovo comandante per i Carabinieri

Un nuovo comandante per la Compagnia dei Carabinieri di Rho. E’ entrato in servizio nei giorni scorsi alla caserma di via Pertini, sede della Compagnia rhodense, che comprende anche i comuni del bollatese, oltre a Lainate, Pero e Arese, il Capitano Alfonso Cafarella

Di origine lucana, il Capitano Cafarella arriva dal Comando Compagnia Carabinieri di Marsala

Di origine lucana, il Capitano Cafarella arriva dal Comando Compagnia Carabinieri di Marsala, dopo l’esperienza maturata presso i Nuclei Operativi delle Compagnie di Torino e Roma. Una delle prime uscite è stata quella fatta al Sindaco Andrea Orlandi «A lui il benvenuto in città e in bocca al lupo per il suo impegno professionale, nella scia della solida collaborazione che da sempre caratterizza il legame tra il Comune di Rho e l’Arma dei Carabinieri.»

Sostituirà il Colonello Daniela Nuzzo trasferita al Comando Generale dell’Arma a Roma

Il capitano Cafarella sostituirà il Colonello Daniela Nuzzo che nei giorni scorsi è stata trasferita al Comando Generale dell’Arma a Roma. Nuovo capitano che nei giorni scorsi ha ricevuto a Marsala i ringraziamenti da parte del Comandante Provinciale per gli ottimi risultati ottenuti negli oltre due anni passati alla guida della Compagnia di Marsala.