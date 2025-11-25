Nuovenergie tra le prime 500 aziende italiane

Importante risultato per «Nuovenergie» che si classifica tra le 500 aziende italiane con il più alto tasso di crescita. Il prestigioso riconoscimento, giunto alla sua ottava edizione, premia le realtà imprenditoriali che hanno saputo distinguersi per la loro capacità di crescere in modo costante e sostenibile, contribuendo allo sviluppo economico del Paese.

Non solo un risultato economico, ma una significativa conferma della visione strategica aziendale

Tra le aziende che hanno partecipato alla selezione, Nuovenergie si è distinta, insieme ad altre 499 società italiane, per la sua crescita nel triennio oggetto dello studio, risultando una delle società premiate dall’analisi. Per Nuovenergie, questo riconoscimento non è solo un risultato economico, ma una significativa conferma della visione strategica aziendale: crescere in modo sostenibile, generando valore condiviso per clienti, comunità e territorio.

“Entrare nella classifica dei Leader della Crescita 2026 è una testimonianza concreta del lavoro di squadra”

«Entrare nella classifica dei Leader della Crescita 2026 è una testimonianza concreta del lavoro di squadra e della fiducia che ogni giorno i nostri clienti ci riconoscono. È anche uno stimolo a proseguire sulla strada della sostenibilità, dell’innovazione e della responsabilità sociale – spiegano dalla sede rhodense di Nuovenergie – Negli ultimi anni, l’azienda ha investito in digitalizzazione, efficienza e servizi personalizzati per i clienti, rafforzando il suo ruolo come partner energetico affidabile per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni.»

Riconoscimento di un percorso aziendale orientato alla sostenibilità

L’ingresso di Nuovenergie tra i Leader della Crescita 2026 è il riconoscimento di un percorso aziendale orientato alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e al valore umano. La classifica è il risultato di un’analisi approfondita condotta da Statista, che ha esaminato oltre 15mila potenziali aziende candidate in tutta Italia, invitandole a partecipare al processo di valutazione. Solo chi ha raggiunto un tasso minimo dell’8,8% è entrato nella classifica stilata dal «Sole 24 Ore».