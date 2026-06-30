E' quanto successo la sera di sabato: iniziato sul Sempione, è proseguito nelle vie di Nerviano e Pogliano. Identificato (e denunciato e sanzionato) il conducente dell'auto in fuga

Non si ferma all’alt degli agenti: inseguimento da film a Nerviano e Pogliano Milanese.

Non si ferma all’alt, inseguimento da film

Inseguimento da film quello che si è visto per le strade di Nerviano e Pogliano la sera di sabato 27 giugno 2026.

Due uomini che si trovavano a bordo di un’auto, intestata a una donna, hanno infatti seminato il panico durante quella che sembrava una normale e tranquilla sera d’estate. In servizio c’era anche una pattuglia della Polizia Locale del Comando unico di Nerviano-Pogliano, impegnata in un controllo straordinario del territorio nell’ambito dell’aggregazione dei Comandi dell’Asse del Sempione, progetto finanziato da Regione Lombardia.

La pattuglia ha intimato l’alt alla vettura sul Sempione, nella zona dell’Iper Tosano. Il conducente dell’auto, visti i lampeggianti è scappato per le vie di Nerviano e Pogliano con sorpassi azzardati (rischiando di causare incidenti frontali), imboccando vie contromano, passando coi semafori rossi, tutte manovre pericolose che non solo hanno messo a rischio l’incolumità degli agenti impegnati nell’inseguimento ma anche quella di cittadini e altri utenti della strada.

La pattuglia ha così chiesto ausilio ai colleghi dell’Asse del Sempione e sul posto sono arrivate altre cinque pattuglie, che hanno preso parte anch’esse all’inseguimento.

Poco dopo l’auto in fuga è stata abbandonata e i due che si trovavano a bordo sono scappati a piedi facendo perdere le loro tracce.

Dagli accertamenti fatti sulla targa del veicolo, la Polizia Locale ha appurato che la vettura era intestata a una donna che, in quel momento, non era reperibile.

Denuncia e sanzioni

Gli accertamenti sono proseguiti la domenica mattina, con la donna che, identificata, ha indicato chi era l’uomo alla guida.

Così gli agenti l’hanno rintracciato nella sua abitazione, a Nerviano, e lo hanno denunciato per non essersi fermato all’alt e per la fuga pericolosa. Nei confronti del conducente sono stati emessi anche sei verbali per tutte le infrazioni commesse. Il conducente non ha ancora ammesso il motivo della fuga.