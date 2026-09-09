Non si ferma a due posti di controllo: era senza patente. E l’amico aveva droga. E’ successo a Parabiago. Inseguimento passando da Casorezzo fino a Marcallo con Casone. Nei guai un 59enne di Cerro Maggiore.

Non si ferma a due posti di controllo

Non si è fermato a ben due posti di controllo dei Carabinieri. E’ quanto accaduto giovedì scorso, 3 settembre 2026. Erano circa le 15.30 quando, a Parabiago, i Carabinieri della Compagnia di Legnano avevano intimato l’alt a una vettura – per la precisione una Bmw serie A – sulla quale si trovavano due uomini che avevano mostrato un comportamento sospetto. Ma nonostante la paletta alzata dai militari, il conducente della vettura ha tirato dritto. Stessa cosa che ha fatto in un secondo posto di controllo, allestito questa volta a Casorezzo. Ne è nato così un inseguimento che ha visto gli uomini dell’Arma non perdere mai d’occhio i due fuggitivi. Inseguimento che si è concluso a Marcallo con Casone, quando la macchina è stata bloccata.

L’arresto e la denuncia

Al volante dell’auto vi era un 59enne di Cerro Maggiore: era senza patente. E’ stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa (dopo il processo per direttissima è stato sottoposto al provvedimento dell’obbligo di firma). Nella vettura vi era anche un 24enne marocchino: con sè aveva 3 grammi di cocaina, 1000 euro molto probabilmente proventi dell’attività di spaccio, attività per la quale è stato denunciato.