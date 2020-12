Non ce l’ha fatta l’uomo scivolato in acqua

Non ce l’ha fatta Antonio Beccaglia, l’uomo di 81 anni scivolato sull’argine della vecchia cava di Marcallo e finito in acqua il 30 novembre.

Beccaglia, residente nella stessa Marcallo, sarebbe inciampato sul bordo del laghetto cadendo in acqua. I tre amici che erano con lui sono riusciti a riportarlo in superficie e a chiamare i soccorsi. L’81enne era stato portato all’ospedale di Gallarate in Terapia intensiva ma non ce l’ha fatta. I funerali si terranno domani, martedì 15 dicembre a Marcallo. Poiché era un Bersagliere, ci sarà il picchetto d’onore all’uscita.

