Anziano scivola nella cava: soccorsi in codice rosso

Anziano scivola nella cava di Marcallo, arrivano ambulanze e automedica in codice rosso. Lunedì 30 novembre, poco prima delle 17, è scattato l’allarme per un anziano di 81 anni. Secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo stava passeggiando con tre amici lungo la strada che costeggia la cava, come da abitudine.

Anziano scivola nella cava

E’ inciampato, caduto e rovinato in acqua. L’ipotesi è che abbia battuto la testa, così gli amici lo hanno tirato su con dei legni e appoggiato sull’argine. Nel frattempo un’assistente di sala dell’ospedale Fornaroli passava di lì e ha preso i parametri vitali, in attesa dei soccorsi.

I soccorsi

Sul posto due mezzi dei Vigili del fuoco di Inveruno, ambulanze e Polizia Locale. L’uomo, finito nell’acqua fredda, è andato in ipotermia ed è ora affidato ai soccorritori che lo porteranno in ospedale, in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.





