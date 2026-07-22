Neopatentata non si ferma all’alt. Era ubriaca: via la patente. E’ successo a Nerviano. La giovane è di Garbagnate Milanese. In azione il Comando unico di Polizia Locale di Nerviano-Pogliano Milanese.

Neopatentata non si ferma all’alt. Era ubriaca: via la patente

Neopatentata non si ferma all’alt degli agenti. Aveva bevuto e gli è stata ritirata la patente. E’ quanto successo la sera di venerdì 17 luglio 2026 lungo il Sempione E’ qui che, all’altezza dell’Iper Tosano, era stato allestito un posto di controllo da parte del Comando unico di Polizia Locale di Nerviano -Pogliano, nell’ambito dei servizi con l’asse del Sempione, servizi finanziati da Regione Lombardia. Arrivata un’auto, gli agenti hanno intimato l’alt. Ma la vettura ha tirato dritto. Così due pattuglie hanno iniziato a inseguire la macchina.

Che è stata fermata poco dopo.

Gli accertamenti e i provvedimenti

A bordo vi erano cinque ragazze che hanno riferito di non aver visto la paletta degli agenti. Al volante vi era una neopatentata di Garbagnate Milanese: sottoposta all’alcoltest, è risultata avere un tasso alcolemico superiore a 1 (da ricordare che, per legge, i neopatentati devono averne 0, in quanto non possono bere alcolici prima di mettersi alla guida). Per la ragazza è così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la patente le è stata ritirata e, visto che il fatto era accaduto dopo le 22, per lei è in arrivo una multa da 1000 a 4mila euro.