Nella nuova piazza si inaugura la pista di ghiaccio

Il ghiaccio ispira questo Natale 2025, in attesa dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina che coinvolgeranno anche la città di Rho con le gare in programma al padiglione 13 della Fiera di Milano dove è stata realizzata la pista per le competizioni olimpiche di pattinaggio velocità e hochey femminile.

Sabato alle 16.30 taglio del nastro della pista sulla nuova piazza

In attesa dell’inizio delle gare e in vista delle prossime festività natalizie, anche in città sarà inaugurata la pista di pattinaggio. Domani, sabato, alle 16.30 nella nuova piazza Visconti si svolgerà il momento inaugurale di «Rho sul ghiaccio 2025» con l’accensione dei Cerchi Olimpici e a seguire Fire Show. Si potrà pattinare tutti i giorni fino al 22 febbraio dalle 14 alle 19 e dalle 20.30 alle 22.30. Sabato, domenica festivi anche dalle 10 alle 12.30.

Possibilità di pattinare da soli e anche numerosi spettacoli in programma

Non solo possibilità di pattinare da soli, sulla pista posizionata nella nuova piazza Visconti saranno eseguiti anche spettacoli di pattinaggio su ghiaccio con professionisti ed atleti appartenenti alla Nazionale Italiana, ma anche animazione su ghiaccio con professionisti nei fine settimana e nelle festività. «Sarà un evento di notevole interesse culturale, artistico, di richiamo turistico e sportivo, intesa ad offrire ai cittadini ed ai turisti momenti di aggregazione, agevolazione dei rapporti, sociali e di intrattenimento».

Domenica si esibiranno i campioni azzurri Irina Napolitano, Edoardo Comi, Ginevra Negrello, Gabriele Frangipani

Domenica alle 18.45 si esibiranno i campioni azzurri Irina Napolitano, Edoardo Comi, Ginevra Negrello, Gabriele Frangipani e altri atleti della Nazionale Italiana.