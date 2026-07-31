Moschea, l’avvocato degli islamici: “Loro diritto avere uno spazio”

Moschea a Turbigo, l’avvocato degli islamici: “Loro diritto avere uno spazio”.

Moschea in paese, parla l’avvocato dell’associazione islamica

Ora interviene anche l’avvocato dell’associazione Moschea Essa, che ha chiesto al Comune di Turbigo uno spazio per la preghiera. L’ultimo capitolo della vicenda era arrivato nei giorni scorsi quando il Tar aveva sospeso la decisione del sindaco (che aveva replicato duramente) e dato ordine di provvedere a una nuova istruttoria per accogliere la richiesta dell’associazione.

L’avvocato: “E’ un loro diritto”

Contro le parole del sindaco si scaglia l’avvocato Luca Bauccio, che difende l’associazione delle persone di fede musulmana: «La pubblica amministrazione non ha la facoltà ma il dovere di dare risposte ai suoi cittadini, di qualsiasi fede religiosa essi siano – afferma il legale – Per questo deve assicurare alle minoranze religiose un luogo di culto. Ho sentito le parole del sindaco e non mi sono affatto piaciute: non si può fare politica con il diritto di culto, questo è sbagliato. Ripeto: tutti i cittadini hanno il diritto di professare la loro fede religiosa. E le Amministrazioni comunali non si devono contrapporre a questo obiettivo mettendo ostacoli”.

E l’avvocato conclude: “La cosa è semplice. Il Comune deve mettere a disposizione un suo immobile o concedere un immobile privato a luogo di culto. Quello che stiamo notando, da parte del Comune, è la mancanza di buon senso”.