Monsignor Michele Di Tolve Vescovo di Chioggia

Monsignor Michele Di Tolve, l’ex parroco delle parrocchie di San Giovanni Battista e Passirana nominato nella mattinata di mercoledì, da Papa Leone XIV nuovo Vescovo di Chioggia.

Per tutti don Michele assume la guida della Chiesa clodiense

Monsignor Di Tolve, per tutti a Rho, don Michele, lascia il servizio di vescovo ausiliare della Diocesi di Roma per assumere la guida della Chiesa clodiense, succedendo a monsignor Giampaolo Dianin, nominato nei mesi scorsi Arcivescovo metropolita di Gorizia.

Ordinato sacerdote nel 1989 dal cardinale Carlo Maria Martini

Nato a Milano nel 1963, originario di Lainate, don Michele è stato ordinato presbitero nel 1989 dal cardinale Carlo Maria Martini, dopo alcuni incarichi in parrocchia, l’1 settembre 2007 è stato nominato dal cardinale Dionigi Tettamanzi responsabile del Servizio per l’insegnamento della religione cattolica e del Servizio per la pastorale scolastica. L’1 settembre 2014 il cardinale Angelo Scola l’ha nominato Rettore maggiore del Seminario arcivescovile. L’8 settembre 2015 è diventato Canonico onorario del Capitolo maggiore del Duomo. Il 2 ottobre 2020 l’arcivescovo Mario Delpini l’ha nominato parroco di San Giovanni Battista a Rho e di Sant’Ambrogio ad Nemus in Passirana di Rho.

Nominato Vescovo il 26 maggio di Papa Francesco era il rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore

Il 26 maggio 2023 papa Francesco l’ha nominato Vescovo ausiliare di Roma e titolare di Orrea, mentre il 4 luglio seguente l’ha nominato Rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore. Contestualmente alla nomina di Di Tolve a Chioggia, papa Leone XIV ha provveduto anche alla successione alla guida del Pontificio Seminario Romano Maggiore, nominando rettore monsignor Simone Renna, 52 anni, sacerdote dell’arcidiocesi di Lecce e attuale sottosegretario del Dicastero per il clero.